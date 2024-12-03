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أحمد جودة - القاهرة -

تحسر الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي على إهدار فريقه عدة فرص خلال خسارته أمام ضيفه السد القطري 1-2، في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

بيولي: دفعنا ثمن أخطائنا أمام السد

وخاض النصر المباراة من دون نجمه البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بعد ضمان الفريق التأهل إلى ثمن النهائي في الجولة الماضية.

وأشار بيولي إلى أن المباراة كانت جيدة، لكنهم ارتكبوا بعض الأخطاء دفعوا ثمنها غاليًا.

وأضاف إنه لا يريد التركيز على غياب اللاعبين خاصة أنهم عملوا بجهد في هذه المباراة وصنعوا الفرص، لكن للأسف لم يترجموها إلى أهداف في المقابل استغل السد أخطاءهم وضمن الفوز.

ويرى مدرب النصر في ختام تصريحاته إن الخسارة تبدو غير عادلة بالنسبة له لأنهم قدموا أداءً جيدًا وصنعوا العديد من الفرص.