نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد اتليتكو بيلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأسباني ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة ضد أتليتك بيلباو، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني.



وتنطلق المنافسة يوم الأربعاء المقبل الموافق 4 من ديسمبر الجاري، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.



وتُبث عبر قنوات بي ان سبورت القطرية، وSSC آلسعوديه، وتُلعب المباراة علي ملعب سان ماسيس.



ويتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بينما يقع اتلتيك بيلباو في المركز الرابع برصيد 26.

