انت الأن تتابع خبر غريتي: اتالانتا يدرك قوته الآن ويحق للجماهير ان تحلم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر ​توليو غريتي​، مساعد مدرب ​أتالانتا​، بأن الفوز الثامن على التوالي في ​الدوري الإيطالي​ يمنح الفريق وعيًا بمستواه الجديد، مشيرًا إلى أن الجماهير لها كل الحق في الحلم بلقب الدوري.

وقال بعد الفوز على ​روما​ بنتيجة 2-0: "عانينا لأن روما فريق جيد يمر بظروف صعبة، لكننا أظهرنا قوتنا بتحمل الضغط والهجوم بفعالية."

وعن المنافسة على اللقب، أشار غريتي إلى أن الجماهير محقة في الحلم بالسكوديتو، مؤكدًا أن الفريق يستحق مكانه الحالي بفضل العمل المستمر.

واعتبر غريتي أن كل مجموعة في السنوات التسع الماضية كانت مميزة بخصائصها، مشيدًا بالجهود اليومية للاعبين.