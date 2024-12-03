انت الأن تتابع خبر شهر رمضان قد يؤجل موعد مونديال السعودية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بدأت الصحف الاوروبية الاضاءة على استضافة السعودية مونديال 2034، انما هذه المرة من زاوية اخرى لا تتعلق بالمنشآت والملاعب التي ستم تحضيرها خصيصاً لهذه المناسبة، انما من ناحية الموعد المقرر.

فقد ذكرت الصحف ان المونديال قد ينطلق في كانون الثاني من العام 2034، اي قبل 10 اشهر من الموعد المتوقع، وهو ما ازعج الاوروبيين الذين سيضطرون الى تغيير كامل برنامج الدوريات، على غرار ما حصل في ​مونديال قطر 2022​ والذي افتتح مبارياته في شهر تشرين الثاني.

وعلى الرغم من ان فعاليات المونديال لا تزال رسمياً محددة في صيف العام 2034، الا انه اذا ما بقي الموعد من دون تغيير، فسيتزامن مع شهر رمضان الذي يلتزم فيه المسلمون الصيام، وهو ما دفع القيّمين على الاتحاد الدولي للعبة الى التفكير في نقل الموعد الى شهر كانون الثاني.

ولم يصدر بعد القرار الرسمي بتحديد هوية مستضيف مونديالي 2030 و2034، غير ان التوقعات كلها تشير الى ان المونديال الاول سيكون في اسبانيا والبرتغال والمغرب مع اقامة المباريات الثلاث الافتتاحية في الاوروغواي والارجنتين والباراغواي.

اما مونديال 2034 فليس هناك من منافس للسعودية لاستضافته.