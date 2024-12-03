انت الأن تتابع خبر اعفاء التونسي مكرم دبوب من مهمة تدريب منتخب فلسطين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعلن ​الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم​ اعفاء التونسي مكرم دبوب من مهامه كمدرب للمنتخب مقدما له الشكر وجهازه الفني .

وكتب الاتحاد في بيان على صفحته الرسمية عبر منصة "اكس" : " الفريق جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يقدم الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، ويعلن عن تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده الكابتن فراس أبو رضوان والكابتن محمد الدجاني."

وتضاءلت حظوظ ​منتخب فلسطين​ بالتأهل إلى ​كأس العالم​ للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة ل​مونديال 2026​.

ويتذيل ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 عن كوريا المتصدر وثماني عن العراق الوصيف، علما ان أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات ويخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.

وتولى دبوب (51 عاما) تدريب فلسطين في 2021 وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.