انت الأن تتابع خبر يامال يضع اسم ميسي على حذائه والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أثار لامين يامال، نجم برشلونة، الجدل بعد ظهوره على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق ضد لاس بالماس، وقد كتب اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على حذائه. الصورة التي نشرها خبير الميركاتو فابريزيو رومانو أظهرت أن اسم ميسي مكتوب على القدمين اليمنى واليسرى.
في المباراة، بدأ المدرب هانز فليك بثنائي هجومي مكون من رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي، بينما تواجد يامال مع داني أولمو وفيران توريس على مقاعد البدلاء. ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على ريال مدريد.