انت الأن تتابع خبر يامال يضع اسم ميسي على حذائه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار ​لامين يامال​، نجم ​برشلونة​، الجدل بعد ظهوره على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق ضد لاس بالماس، وقد كتب اسم النجم الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​ على حذائه. الصورة التي نشرها خبير الميركاتو فابريزيو رومانو أظهرت أن اسم ميسي مكتوب على القدمين اليمنى واليسرى.

في المباراة، بدأ المدرب ​هانز فليك​ بثنائي هجومي مكون من ​رافينيا​ و​روبرت ليفاندوفسكي​، بينما تواجد يامال مع ​داني أولمو​ وفيران توريس على مقاعد البدلاء. ويحتل برشلونة صدارة ​الدوري الإسباني​ برصيد 34 نقطة، متفوقًا بأربع نقاط على ريال مدريد.