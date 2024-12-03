انت الأن تتابع خبر فورستر: علينا أن نتكاتف خلال فترة الأعياد المزدحمة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رأى حارس مرمى ​توتنهام​، ​فريزر فورستر​، ان على الفريق أن يتكاتف خلال فترة الأعياد المزدحمة. فورستر، الذي حل محل الحارس الأول ​جيولييلمو فيكاريو​ بعد خضوعه لعملية جراحية في الكاحل، شارك في تعادل الفريق 1-1 مع ​فولهام​ يوم الأحد، وأشار إلى أهمية الاستعداد للعديد من المباريات المتتالية.

وقال فورستر: "جدول المباريات غير عادي، وبالتأكيد هو أمر صعب، خاصة عندما يغيب ​دوم سولانكي​ بسبب المرض، وهو شيء لم نتوقعه، لكن يجب التعامل مع الموقف، وهذه فرصة لشخص آخر."

وأضاف: "لكن ستكون فترة صعبة على الجميع، وقد نضطر للكفاح من أجل تحقيق النتائج. في النهاية، نحن جميعًا نحب لعب كرة القدم والمباريات، لذا يجب أن نواجه التحدي. ستكون هناك مباراة ضخمة كل ثلاثة أو أربعة أيام، يجب علينا فقط أن نواصل المحاولة من أجل الفوز."