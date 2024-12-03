انت الأن تتابع خبر البيسبول وفتنة أمريكية يورطان ليفربول مع محمد صلاح والجماهير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في السنوات الأخيرة، شهدت كرة القدم العالمية تحولًا كبيرًا في آليات التفاوض وتجديد العقود مع اللاعبين، خاصة مع الأسماء اللامعة،يشكل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أحد أبرز تلك الأسماء،ومع ذلك، تواجه إدارة النادي صعوبات ملحوظة تتعلق بتجديد عقده، مما أضعف العلاقة مع الجماهير وأثار الكثير من التساؤلات حول استراتيجيات الإدارة الحالية،يكشف هذا الوضع عن الصراع المستمر بين رغبات اللاعبين وقرارات الإدارة المالية.

في ظل أزمة تجديد العقد

في الآونة الأخيرة، تعرضت إدارة نادي ليفربول، التي تملكها مجموعة فينواي الأمريكية، لانتقادات واسعة بسبب عدم تقديمها عرضًا تجديديًا لمحمد صلاح،في الوقت الذي كانت فيه الإدارة مستعدة لصرف 700 مليون دولار لتجديد عقد اللاعب خوان سوتو، الذي يلعب في فريق البيسبول الأمريكي، يبدو أن موقفها تجاه صلاح مختلف تمامًا،هذا الفارق الملحوظ في المعاملة قد زاد من حدة الغضب بين جماهير ليفربول، التي تعتبر صلاح أحد الأعمدة الأساسية في الفريق.

تصريحات محمد صلاح والموقف الجماهيري

عبر صلاح في تصريحات صحفية عن استيائه من عدم وجود عرض حقيقي لتجديد عقده المقرر انتهاؤه في صيف 2025،هذه التصريحات تعكس عدم رضاه عن المعاملة التي يتلقاها اللاعب من قبل الإدارة، التي بدت وكأنها تفضل صرف الأموال على رياضات أخرى، مما أثار الكثير من الجدل حول الأولويات التي تتبناها.

تباين المعاملة بين اللاعبين

ذكرت عدة تقارير صحفية أن إدارة ليفربول تتبع سياسة تجديد العقود للاعبين الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، وهو ما يتناقض بشدة مع العرض الضخم الذي تم تقديمه لسوتو،هذا التباين في المعاملة يعكس سياسة إدارة النادي الحالية، والتي قد تؤدي إلى فقدان الوئام بين اللاعبين والجماهير،يعتبر مشجعو ليفربول أن هذا الوضع يمثل نوعًا من التفرقة، مما يزيد من تعقيد العلاقة بين الإدارات واللاعبين.

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