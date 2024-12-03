موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد مساء غد الأربعاء 4 ديسمبر 2024 على ملعب "سانت جيمس بارك"، وذلك في إطار الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل الريدز صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل نيوكاسل يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.