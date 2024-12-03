نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يكثف محاولاته لتجهيز نجميه قبل مواجهة إنيمبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الطبي لنادي الزمالك يجري محاولات مكثفة من أجل لحقاق ثنائى الفريق ناصر ماهر وحمزة المثلوثي بمباراة إنييمبا النيجيري بالكونفدرالية.

خالد الغندور: محاولات فى الزمالك لتجهيز ناصر ماهر والمثلوثى لمباراة إنييمبا

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حمزة المثلوثى يعاني من كدمة فى القفص الصدري بينما يشكو ناصر ماهر من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي".

وأضاف: "بينما يقترب محمد حمدي من التواجد فى قائمة الزمالك فى مباراة إنييمبا بعد غيابه عن لقاء غزل المحلة".