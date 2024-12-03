نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد رسمي على عودة زياد كمال إلى إنبي في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد إسماعيل المدير الفني لفريق إنبي كواليس توليه القيادة الفنية للفريق البترولي خلفًا لسيد ياسين مؤكدًا أن القرار تطبيقا لسياسة التدوير.

محمد إسماعيل: الزمالك لم يتواصل معنا لعودة زياد كمال

وأضاف إسماعيل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، أن نادي إنبي منظومة رياضية محترفة من قطاع ناشئين إلى الفريق الأول.

وتابع:" اختيار توقيت رحيل المدرب سيد ياسين دليل على عدم الإقالة لتراجع النتائج ولكن لسياسة التدوير".

وتحدث إسماعيل عن حقيقة عودة زياد كمال لانبي في يناير قائلًا:" الزمالك لم يتحدث معنا في هذا الأمر ولم يفاوضنا لضم كالوشا مجددًا".

