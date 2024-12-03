نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استجابةً لـ "دوت الخليج الرياضي".. زيزو يُلبي طلب الطفل الباكي ويحدد موعد مقابلته في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجاب أحمد السيد زيزو لطلب الطفل كريم هشام المعروف بالزملكاوي الباكي والذي بكى بعد مباراة الزمالك وغزل المحلة بسبب حبه لنجم القلعة البيضاء.

زيزو وعواد يتوصلان مع دوت الخليج الرياضي للوصول للطفل الزملكاوي

ونشر موقع دوت الخليج الرياضي حوارًا خاصًا من الطفل كريم السيد وهو طفل زملكاوي من مدينة المحلة ظهر باكيًا عبر "صفحاتنا" مطالبًا زيزو بالحصول على قميصه في الزمالك.

من جانبه تواصل أحمد السيد زيزو مع موقع دوت الخليج الرياضي لطلب تنسيق موعد لحضور الطفل الزملكاوي كريم السيد وإعطاءه القميص الخاص به.

وفي نفس السياق تواصل محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع موقع دوت الخليج الرياضي لطلب حضور الطفل الزملكاوي كريم السيد إلى نادي الزمالك ومساعدته على مقابة زيزو لاعب الفريق.

ومن المقرر أن يحضر الطفل كريم السيد إلى مقر نادي الزمالك يوم الأربعاء المقبل لمقابلة زيزو تحت أعين عدسات موقع دوت الخليج الرياضي.



طفل زملكاوي

462568163_3769704506614390_1850157608969670653_n

462563783_437585575882569_1415905203550779565_n