الرياضة

مروان عطية يعتذر لـ أحمد ياسر ريان

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد ياسر ريان خرج من غرفة العمليات وخضع لعملية جراحية ناجحة بعد إصابته بكسر في الترقوه في والبنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس الأحد.

مروان عطية تواصل مع أحمد ياسر ريان واعتذر له بسبب إصابة الأخير

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" مروان عطية تواصل مع أحمد ياسر ريان واعتذرله وأكد إنه لم يقصد إصابته في التدخل الذي حدث بينهم في مباراة الأمس".

وأضاف:" أحمد ريان شكر مروان عطية على تواصله معه مؤكدًا إنه يعلم تمامًا إنه غير متعمد إصابته".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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