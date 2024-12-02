نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبدالله السعيد يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وغزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حصد عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة غزل المحلة التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في الملعب، فور انتهاء اللقاء.



وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.