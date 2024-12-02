نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلة الزمالك تتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بفوز مستحق على أصحاب الجياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 71 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

17 - 15

34 - 28

53 - 42

71 - 53

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" في دور الـ 8 من بطولة كاس مصر، الفائز من لقاء بتروجيت وسموحة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".