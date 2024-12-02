الرياضة

سلة الزمالك تتأهل لدور الثمانية في كأس مصر بفوز مستحق على أصحاب الجياد

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لدور الـ 8 من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على أصحاب الجياد بنتيجة 71 - 53، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 للبطولة.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

17 - 15
34 - 28
53 - 42
71 - 53

ومن المقرر، أن يواجه "سلة الزمالك" في دور الـ 8  من بطولة كاس مصر، الفائز من لقاء بتروجيت وسموحة.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: " وائل بدر مديرًا فنيًا، ومحمد السحرتي مدربًا عامًا، كريم حاتم مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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