ر "العالم كله هيموت ويعرفها" .. فتاة مصرية تكشف عن عشبة سحريه برخص التراب تمنع ارتفاع وتقضي علي السرطان والحل الأمثل لتهدئة القولون

انت الأن تتابع خبر عمر مرموش أفضل لاعب بالجولة الـ12 فى الدورى الألمانى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفوق الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت على جميع لاعبي الدوري الألماني في الجولة الـ12 من منافسات بطولة "بوندزليجا" للموسم الحالي 2024-25 بعدما حصد 405 نقطة.

ووفقًا للموقع الرسمي للدوري الألماني، سجل مرموش ثنائيته الرابعة هذا الموسم في الدوري الألماني، حيث سدد أكبر عدد من التسديدات على المرمى مثل هايدنهايم في المجموع (7).

وجاء التشكيل المثالي الرسمي للجولة 12 في الدوري الألماني كالتالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل ( بوروسيا دورتموند )

خط الدفاع: ناثانيال براون ( أينتراخت فرانكفورت )، فيليب مويني (ماينز)، كايشو سانو (ماينز)، مانوليس سالياكاس (سانت باولي)،

خط الوسط: نديم أميري (ماينز)، جمال موسيالا ( بايرن ميونخ )، ريتسو دوان (فرايبورج)

خط الهجوم: لوكاس هولر (فرايبورج)، عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)، جوناثان بوركاردت (ماينز)

التشكيل المثالي للجولة 12 فى الدوري الألماني

ونجح عمر مرموش في تسجيل هدفين فى فوز فريقه ضد هايدنهايم، التي انتهت برباعية نظيفة على ملعب "فويث أرينا" ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من عمر بطولة الدوري الألماني، للموسم الحالي 2024-25.

ونجح عمر مرموش في إضافة هدفين ليصل الى 13 هدفًا بفارق هدف واحد عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني ليشعل المعركة على الصدارة قبل انتهاء الدور الأول من البطولة.