نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يعتذر عن حضور قرعة مونديال الأندية بسبب وعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتذر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور قرعة مونديال الأندية 2025، وذلك بناءً على توجيهات الطبيب المعالج.

جاء ذلك بعدما تعرض رئيس النادي إلى وعكة صحية خلال الأسبوعين الماضيين ألزمته الفراش.

هذا ويطير المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، إلى أمريكا فجر غد الثلاثاء، لحضور قرعة مونديال الأندية ممثلًا عن النادي الأهلي في الاحتفالية المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء في مدينة ميامي الأمريكية.