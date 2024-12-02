نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص مباراة الوصل والريان في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الريان القطري في خطف نقطة ثمينة من الوصل الإماراتي بالتعادل الإيجابي معه بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.



وبهذه النتيجة، يحتل الوصل المركز الرابع في ترتيب مجموعة الغرب برصيد 11 نقاط بينما يحتل الريان المركز السابع في ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط.



كان الشوط الأول متواضع وردئ من حيث المستوى الفني ولم ينجح كلا الفريقين في تهديد مرمى الآخر لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.



أما الشوط الثاني فكان مثيرا، حيث نجح الوصل في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 77 عن طريق كانيدو نجم الفريق الإماراتي.



في الدقيقة 86، سجل سالم عوض لاعب الوصل هدف عكسي في مرمى فريقه لصالح الريان ليمنح الفريق القطري نقطة ثمينة للغاية في مشواره في البطولة.