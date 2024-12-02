انت الأن تتابع خبر قلق بين جماهير ليفربول بسبب مكالمة ميسي مع صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مكالمة ميسي مع صلاح أثار الكشف عن مكالمة هاتفية بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والدولي المصري محمد صلاح حالة من الذعر والقلق في أوساط جماهير ليفربول، حيث جاءت المكالمة في إطار محاولة نادي إنتر ميامي الأمريكي إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات القادمة.

مكالمة ميسي مع صلاح

وفقًا لتقارير صادرة عن موقع “كوت أوفسايد” البريطاني، تلقى محمد صلاح عرضًا ماليًا كبيرًا من نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويُقال إن هذا العرض جاء بدعم من إدارة النادي التي تسعى إلى بناء فريق قوي، حيث كانت مكالمة ليونيل ميسي جزءًا من خطة النادي لإقناع النجم المصري بالانتقال.

الدوري السعودي يدخل المنافسة على ضم صلاح

لم يكن إنتر ميامي الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بمحمد صلاح، فقد أشارت التقارير إلى أن أندية الدوري السعودي تسعى أيضًا للحصول على خدمات قائد المنتخب المصري، وهو ما يعكس قيمة اللاعب العالمية ورغبة العديد من الأندية الكبرى في الظفر به.

صلاح وقرب انتهاء عقده مع ليفربول

ينتهي عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول في يونيو المقبل، ما يجعل فترة الانتقالات القادمة حاسمة في مسيرته، حيث يمتلك اللاعب حرية اتخاذ قراره بشأن الاستمرار مع الريدز أو خوض تجربة جديدة في مكان آخر، وهو ما يزيد من الشكوك حول مستقبله.

قلق في معسكر جماهير ليفربول

يشعر مشجعو ليفربول بحالة من القلق الشديد، إذ يُعد صلاح أحد أعمدة الفريق الأساسية واللاعب الأبرز في صفوفه، ورحيله قد يشكل خسارة كبيرة للنادي الإنجليزي، خاصةً في ظل استمرار المنافسة القوية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح بين البقاء والرحيل: ماذا يحمل المستقبل؟