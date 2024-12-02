نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف نظيف.. بيراميدز يسقط أمام المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره المصري، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق المصري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام المصري

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي المصري، اللاعب محمد الشامي في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني، بعد تمريرة رائعة من محمد مخلوف.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المصري عند النقطة العاشرة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري، في حين يظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.