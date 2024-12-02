نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يضرب لافيينا بالقاضية بدورى المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي لافيينا فى فخ الخسارة بنتيجة 3/2 أمام ضيفه نادى الداخلية بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة العاشرة بدورى المحترفين.



وجاءت أهداف المباراة عن طريق متولى حافظ لاعب الداخلية بالدقيقة 21 وعزز محمود صقر النتيجة بالهدف الثاني لصالح الداخلية بالدقيقة 32 فيما قلص اديداموا الفارق بإحراز هدف لصالح لافيينا بالدقيقة 37 بالشوط الأول من ضربة جزاء بعد لمس احد مدافعى الداخلية للكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

و بالشوط الثانى نجح حازم مرسى أحرز هدف التعادل لصالح لافيينا بالدقيقة 18 من ضربة جزاء فيما خطف عمر صلاح هدف الفوز لصالح الداخلية بالدقيقة 8 بالوقت بدل الضائع من الشوط الثانى.

وعلى مدار المباراة تعاطف القائم مع لافيينا مرتان وأخرى مع الداخلية.



وشهدت المباراة عدة مناوشات بين الأجهزة الفنية اعتراضا على بعض القرارات التحكيمية من ضمنها احتساب ضربات الجزاء وآخرى بإشهار الكروت الصفراء لللاعبين.

وحصل كلا من محمود صقر وسيد سالم ومتولى حافظ لاعبي الداخلية ومحمد خضري لاعب لافيينا وأحد أفراد الجهاز الفنى بالداخلية على الكارت الاصفر.

وإدار المباراة طاقم تحكيم مكون من جلال احمد وعاونه احمد الكيال وسيد ابو خاطر وهيثم الشريف حكما رابعا وتونى عثمان مراقب حكام وأحمد حسن مراقب مسابقات.

ليتوقف رصيد لافيينا عند 8 نقاط فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 11.