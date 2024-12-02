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أحمد جودة - القاهرة -

بعد انتصاره الثمين والمستحق 2 / صفر على مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، يأمل ليفربول في مواصلة التحليق في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليفربول يسعى لإحكام قبضته على القمة ومواجهة كلاسيكية بين أرسنال ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

ويخوض ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، مواجهة محفوفة بالمخاطر مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، بعد غد الأربعاء، في المرحلة الـ14 للمسابقة.

ويتطلع فريق المدرب الهولندي آرني سلوت لتعزيز آماله في التتويج بلقبه الـ20 في الدوري الإنجليزي بعصريه (القديم والحديث) وتقاسم صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجا بالبطولة مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد

ويتربع ليفربول على القمة حاليا برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه تشيلسي وأرسنال، اللذين يتقاسمان المركز الثاني بترتيب المسابقة، حيث يعد هذا هو أكبر فارق له في الصدارة منذ المرحلة الأخيرة من موسم 2019 / 2020، عندما فاز بلقبه الأخير في البطولة، حيث وصل الفارق حينها إلى 18 نقطة لمصلحته أمام صاحب المركز الثاني.

ورغم إقامة المباراة بملعب (سانت جيمس بارك)، معقل نيوكاسل، فإن جماهير ليفربول تشعر بقدر كبير من التفاؤل بشأن قدرة فريقها على المضي قدما نحو مواصلة الانتصارات، لا سيما بعد فوزه في جميع مبارياته الست الأخيرة التي أقيمت بين الفريقين بالمسابقة، بالإضافة لتحقيقه 11 انتصارا مقابل تعادلين فقط مع منافسه في مبارياتهما الـ13 الأخيرة بالمسابقة.

وما يزيد من هذا التفاؤل هو الحالة الفنية والبدنية الرائعة للاعبي ليفربول، الذين حققوا 18 فوزا في 20 مباراة خاضها الفريق بجميع البطولات هذا الموسم حتى الآن.

من جانبه، يبحث النجم الدولي المصري محمد صلاح عن مواصلة هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي في البطولة، بعدما سبق له التسجيل في المراحل الست الماضية في شباك تشيلسي وأرسنال وبرايتون وأستون فيلا وساوثهامبتون وأخيرا مانشستر سيتي.

وشدد صلاح الخناق على النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي في السباق الدائر بينهما على جائزة (الحذاء الذهبي) كأفضل هداف في البطولة هذا الموسم.

ورفع صلاح رصيده التهديفي إلى 11 هدفا في المركز الثاني بقائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بفارق هدف وحيد خلف هالاند (المتصدر)، الذي توج بالجائزة في الموسمين الماضيين.

ويتصدر صلاح ترتيب أكثر اللاعبين مساهمة في تسجيل الأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، برصيد 18 مساهمة، وذلك عقب تقديمه 7 تمريرات حاسمة بخلاف أهدافه الـ11 التي أحرزها في أول 13 مباراة هذا الموسم.

ويمتلك صلاح سجلا جيدا للغاية أمام نيوكاسل، حيث أحرز 8 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه خلال 15 مباراة لعبها أمام الفريق الملقب بـ(الماكبايس).

ولم يذق صلاح طعم الهزيمة خلال مواجهاته السابقة أمام نيوكاسل، بعدما حقق 12 فوزا عليه، مقابل 3 تعادلات، لكن رغم ذلك فإنه لم يتمكن من التسجيل على ملعب منافسه منذ مايو2019.

من جانبه، يحاول نيوكاسل، الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة، تحقيق انتصاره الأول على ليفربول منذ السادس من ديسمبر 2015، عندما فاز 2 / صفر بملعبه في الدوري الإنجليزي.

ويعاني نيوكاسل من تراجع شديد في نتائجه خلال الفترة الأخيرة، بعدما حقق فوزين فقط في لقاءاته التسعة الأخيرة بالبطولة، ويطمح للاستفادة من مؤازرة عاملي الأرض والجمهور لمصالحة محبيه، الذين شعروا بالإحباط بسبب اهتزاز مستواه.

وستكون الأضواء مسلطة في تلك المرحلة على اللقاء المرتقب بين أرسنال وضيفه مانشستر يونايتد، بعد غد أيضا على ملعب (الإمارات) في العاصمة البريطانية لندن.

ويريد أرسنال البناء على فوزه في مبارياته الثلاث الأخيرة بكل المنافسات من أجل اجتياز عقبة مانشستر يونايتد، حيث تغلب على نوتينجهام فورست وويستهام يونايتد في الدوري الإنجليزي وسبورتنج لشبونة البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وصرح الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال عقب فوز فريقه 5 / 2 على مضيفه ويستهام، أول أمس السبت، في المرحلة الماضية للمسابقة "لقد اكتسبنا بعض الزخم وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمر رائع، سنستمتع هذه الليلة وسوف نستعد لمواجهة مانشستر يونايتد بدءا من اليوم التالي".

أضاف أرتيتا: "نحن في لحظة رائعة ولكن في كرة القدم يجب أن تكون جاهزا دائما لأنها لعبة تنافسية للغاية، سنحلل ما حدث اليوم وسنواصل العمل غدا مجددا".

واستعاد أرسنال جرأته الهجومية خلال لقاءاته الثلاثة الأخيرة، التي شهدت تسجيله 13 هدفا، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف، رغم خوضه مواجهتين خارج ملعبه في تلك السلسلة.

ويدرك أرسنال أن الفوز على مانشستر يونايتد، ربما يعني تقديم أوراق اعتماده كمنافس هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائنه منذ موسم 2003 / 2004.

ويطمع أرسنال في مواصلة تفوقه على مانشستر يونايتد وتحقيق فوزه الرابع على التوالي على الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، الذي لم يحصد أي انتصار من الفريق اللندني منذ سبتمبر 2022.

في المقابل، يلعب مانشستر يونايتد، صاحب المركز التاسع برصيد 19 نقطة، اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق فوزه الأول مع مديره الفني الجديد البرتغالي روبن أموريم، على الصعيدين القاري والمحلي.

وتغلب مانشستر يونايتد 3 / 2 على بودو/جليمت النرويجي ببطولة الدوري الأوروبي يوم الخميس الماضي، قبل أن يحقق فوزا ضخما 4 / صفر على ضيفه إيفرتون، أمس الأحد، بالمرحلة الماضية للبطولة المحلية.

وتحلم جماهير يونايتد بأن يعيد أموريم الاتزان سريعا للفريق من أجل الدخول بقوة في سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم، رغم صعوبة المهمة، لكن المدرب الشاب /39 عاما/، الذي تولى تدريب البطل التاريخي للمسابقة في منتصف الشهر الماضي، طالب الجماهير بالتركيز على الأداء بدلا من النشوة بالنتائج في ظل البداية الواعدة له مع الفريق.

وقال أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) "أتفهم رغبة الجميع في المنافسة على التواجد بالمراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، إنه أمر صعب، وإذا قلت لا، سيقال أنني لست مؤهلا لأكون مدربا لمانشستر يونايتد".

وأضاف "أريد أن أكون صادقا مع جماهيرنا، لذا دعونا نركز على الأداء وليس النتائج، وسنرى في النهاية ما سيحدث".

وشدد "كررت أكثر من مرة أنه سيتم تقييمي وفقا لمركز الفريق في جدول الترتيب، أعلم ذلك، لكن دعونا نركز على الاستعداد للمباراة القادمة، والاهتمام بالأداء".

ويحمل هذا اللقاء الرقم 211 في تاريخ الفريقين بالدوري الإنجليزي في عصريه القديم والحديث، حيث يمتلك مانشستر يونايتد الأفضلية في اللقاءات السابقة، عقب تحقيقه 85 فوزا، مقابل 76 فوزا لأرسنال، بينما فرض التعادل نفسه على 49 لقاء.

وفي المواجهات الماضية أيضا بالبطولة، أحرز مانشستر يونايتد 315 هدفا في شباك أرسنال، الذي أحرز لاعبوه 295 هدفا.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 241 مباراة بجميع البطولات، حيث حقق يونايتد 99 فوزا، مقابل 89 انتصارا لأرسنال، فيما خيم التعادل على 53 مباراة.

ويحل تشيلسي بعد غد أيضا ضيفا على ساوثهامبتون، الذي يقبع في قاع الترتيب برصيد 5 نقاط، حيث يخطط الفريق اللندني للانفراد بالمركز الثاني، أملا في تعثر أرسنال أمام مانشستر يونايتد.

ويستضيف مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، فريق نوتينجهام فورست بعد غد على ملعب (الاتحاد)، حيث يهدف الفريق السماوي، الذي تراجع للمركز الخامس برصيد 23 نقطة، للتخلص من حالة الانهيار التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، بعدما تلقى 6 هزائم وتعادل في لقاء وحيد، خلال مبارياته السبع الأخيرة بمختلف البطولات.

وتعرض مانشستر سيتي للهزيمة في 4 لقاءات متتالية بالبطولة لأول مرة منذ أغسطس 2008، كما أن هذه هي المرة الأولى في مسيرة مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا التدريبية، التي يخسر في مثل هذا العدد من المباريات المتتالية بالدوري.

ويخشى مانشستر سيتي، الذي تعرض لخسارة مدوية صفر / 4 أمام ضيفه توتنهام، في مباراته الأخيرة بملعب (الاتحاد) من مفاجآت نوتينجهام فورست، الذي يراه المتابعون، الحصان الأسود للبطولة هذا الموسم، في ظل تواجده بالمركز السادس بترتيب المسابقة برصيد 22 نقطة.

وعقب خسارته أمام نيوكاسل وأرسنال، عاد نوتينجهام لمساره الصحيح في المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 / صفر على ضيفه إيبسويتش تاون، أول أمس السبت في المرحلة الماضية، وهو ما يدفعه لمحاولة الخروج بنتيجة إيجابية من معقل منافسه.

وتنطلق مباريات المرحلة غدا الثلاثاء، حيث يلتقي إيبسويتش تاون مع ضيفه كريستال بالاس، وليستر سيتي مع ضيفه ويستهام يونايتد، فيما يلعب إيفرتون مع ضيفه وولفرهامبتون، بعد غد، وأستون فيلا مع ضيفه برينتفورد في نفس اليوم.

وتختتم لقاءات المرحلة يوم الخميس المقبل، حيث يواجه فولهام ضيفه برايتون، بينما يستضيف بورنموث فريق توتنهام هوتسبير.