نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: الأهلي والزمالك أسوء فريقين في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه طبيعي استبعاد محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، من مباراة البنك الأهلي ومشاركة مصطفى شوبير.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” طبيعي استبعاد محمد الشناوي من المباراة، ومشاركة مصطفى شوبير، وكانت تحدث مع ثابت البطل وإكرامي”.

وتابع:” مصطفى شوبير عنده شخصية وثبات انفعالي وفكر، ويستحق لقب أفضل لاعب في المباراة".

وأكمل:" كهربا مش مهاجم أحمد بلال قده 30 مرة، ويهدر فرص سهلة أمام المرمي".

وأوضح:" أطالب الإدارة بتجديد عقد محمد الشناوي لمدة عام، بشرط أن يشارك في نص المباريات وشوبير يشارك في النص الاخر، على أن يعتزل بعد ذلك ويتولي منصب في النادي".

وواصل:" الأهلي والزمالك أسوء فريقين في الدوري".