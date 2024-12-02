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أحمد جودة - القاهرة - أسوان يصطدم بالمقاولون العرب وادي دجلة يواجه الاتصالات بدوري المحترفين

تستكمل اليوم الاثنين في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا مباريات الجولة العاشرة بدورى المحترفين بـ6 مواجهات قوية ومرتقبة.

1- المقاولون مع اسوان



على ستاد المقاولون العرب يصطدم فريق المقاولون العرب وصيف المجموعة بقيادة محمد مكي برصيد برصيد 20 نقطة

بفريق اسوان صاحب المركز الثامن بقيادة حسام عبد العال برصيد 13 نقطة.



2- ابو قير للاسمده مع القناة



على ستاد الإسكندرية يستضيف فريق أبو قير للاسمده صاحب المركز الرابع بقيادة محمد عطيه برصيد 17 نقطة فريق القناة صاحب المركز السابع بقيادة أحمد العجوزبرصيد 13 نقطة.

3- لافيينا مع الداخلية

على ملعب الاسيوطي سبورت يستقبل فريق لافيينا صاحب المركز السابع عشر بقيادة حسين شكري برصيد 8 نقاط نظيره فريق الداخلية صاحب المركز التاسع عشر بقيادة فنية جديدة بقيادة امير عزمي مجاهد برصيد 8 نقاط.

4- ديروط مع منتخب السويس



على ملعب الدفاع الجوي يلتقي فريق ديروط صاحب المركز السادس عشر بقيادة علاء ابراهيم برصيد 8 نقاط مع فريق منتخب السويس صاحب المركز الثالث عشر بقيادة علاء منير برصيد 10 نقاط.

5-راية مع بترول أسيوط



يشهد ستاد حرس الحدود لقاء صعب بين فريق راية صاحب المركز الثامن عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 8 نقاط مع فريق بترول اسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة سعيد صبحي برص 13 نقطة.

6- وادى دجلة مع المصرية للاتصالات

على ستاد السلام يقام في الخامسة مساءا لقاء فريق وادي دجلة متصدر المجموعة بقيادة محمد الشيخ برصيد 20 نقطة مع فريق المصرية للاتصالات “وى” صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو أنور برصيد 18 نقطة.

الترتيب

1- وادي دجلة 20 نقطة

2- المقاولون العرب 20 نقطة

3- المصرية للاتصالات 18 نقطة

4- ابو قير للاسمده 17 نقطة

5- كهرباء الإسماعيلية 16 نقطة

6- بروكسي 16 نقطة

7- القناة 13 نقطة

8- اسوان 13 نقطة

9- البترول 13 نقاط

10- الترسانة 13 نقطة

11- طنطا 12 نقطة

12- بلدية المحلة 10 نقاط

13- منتخب السويس 10 نقاط

14- السكة الحديد 9 نقاط

15- سبورتنج 9 نقاط

16- ديروط 8 نقاط

17- لافيينا 8 نقاط

18- راية 8 نقاط

19- الداخلية 8 نقاط

20- المنصورة 3 نقاط