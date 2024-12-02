الرياضة

تريزيجيه يقود تشكيل الريان المتوقع أمام الوصل في دوري أبطال اسيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الريان القطري لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي ضمن منافسات
الجولة السادسة من دوري ابطال اسيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري،علي ملعب زعبيل.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق عبدالله الغامدي،وقناه الكاس التاسعه بتعليق احمد الطيب، وقناة ssc extra بتعليق عبدالعزيز السبر.

ويتواجد الوصل في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحل الريان في المركز السادس برصيد اربع نقاط.

تشكيل الريان المتوقع

حراسة المرمى: يونس
خط الدفاع: حازم، جاريسيا، أمارو، ناجي
خط الوسط: تريزيجيه، دي سارت، حاتم، بيرير
خط الهجوم: جيديس، أشرف بن شرقي.
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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