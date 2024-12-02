نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجيه يقود تشكيل الريان المتوقع أمام الوصل في دوري أبطال اسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الريان القطري لمواجهة نظيره الوصل الإماراتي ضمن منافسات

الجولة السادسة من دوري ابطال اسيا.

وتنطلق المباراة اليوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر الجاري،علي ملعب زعبيل.

وتُذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورت بتعليق عبدالله الغامدي،وقناه الكاس التاسعه بتعليق احمد الطيب، وقناة ssc extra بتعليق عبدالعزيز السبر.

ويتواجد الوصل في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما يحل الريان في المركز السادس برصيد اربع نقاط.

تشكيل الريان المتوقع

حراسة المرمى: يونس

خط الدفاع: حازم، جاريسيا، أمارو، ناجي

خط الوسط: تريزيجيه، دي سارت، حاتم، بيرير

خط الهجوم: جيديس، أشرف بن شرقي.

