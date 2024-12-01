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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق ليفربول تحقيق الانتصارات واحدًا تلو الآخر بعدما حقق الانتصار على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يأتي اليوم فريق ليفربول يعمق جراح مانشستر سيتي وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يحقق الانتصار على مانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

حيث اجتمع فريق ليفربول ومانشستر سيتي في منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وانطلقت أحداث اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد ليفربول انفيلد ونقلت شبكة قنوات بي ان سبورتس 1 مجريات المباراة بين ليفربول ومانشستر سيتي وكان يعلق على أحداث اللقاء المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ليفربول

ليفربول يحقق الانتصارات المتتالية في مختلف المسابقات

كما يواصل فريق ليفربول تحقيق الانتصارات في مختلف المسابقات ويعيش الآن نادي ليفربول أسعد لحظات في تاريخ النادي الذي يسطر إنجازات جديدة تكتب في كتاب التاريخ وعلى الجانب الآخر كان يأمل فريق مانشستر سيتي في مصالحه جماهيره بعد تعثر الفريق في الفترة الأخيرة حيث تلقى فريق مانشستر سيتي الهزيمة الرابعه على التوالي في منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

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ليفربول يحقق فوز مهم على مانشستر سيتي ويعزز الصدارة

كما تمكن فريق ليفربول من تحقيق إنتصار مهم ومفيد لكي يعزز صدارة الفريق لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز وينفرد بعيدًا عن اقرب منافسيه نادي أرسنال المدفعجيه الذي يأتي في وصافه الدوري الانجليزي الممتاز وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين دون رد لصالح ليفربول وسجل أول أهداف الفريق اللاعب كودي جاكبو في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول وعزز تقدم الفريق الفرعون المصري محمد صلاح من خلال تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة والسبعين من أحداث الشوط الثاني لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بهدفين دون رد في الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ليفربول في الصدارة ومانشستر سيتي يتراجع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز

كما عزز فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة في المركز الأول وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق تسع نقاط عن وصيف الدوري الانجليزي نادي ارسنال برصيد 25 نقطة ويتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 23 في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز.

محمد صلاح

تعرف على تشكيل ليفربول الرسمي أمام منافسه فريق مانشستر سيتي في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

و بدأ فريق ليفربول مواجهة مانشستر سيتي بالتشكيل الآتي: كيليهر، جوميز، ارنولد، فان دايك، روبرتسون، ماك اليستر، جرافينبيرش، كودي جاكبو، سوبوسلاي، محمد صلاح، دياز.

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تعرف على تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

و على الجانب الآخر يأتي تشكيل فريق مانشستر سيتي الرسمي كما يلي: اورتيجا، اكانجي، ووكر، دياز، اكي، لويس، جوندوجان، فيل فودين، نونيز، سيلفا، ايرلينج هالاند.

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق إنجاز جديد بعد الفوز على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي اليوم

بالإضافة إلى مواصلة الفرعون المصري محمد صلاح كتابة التاريخ مع فريق ليفربول الإنجليزي حيث قام بصناعه الهدف الأول الذي سجله كودي جاكبو وسجل الهدف الثاني ليعزز تقدم فريقه امام مانشستر سيتي ويكون بذلك وصلت تميرارت محمد صلاح الحاسمة إلي 100 تمريرة حاسمة مع فريق ليفربول في مختلف المسابقات منذ قدومه في صيف 2017.