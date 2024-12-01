الرياضة

عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه

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أحمد جودة - القاهرة - أكد فهد المسماري لاعب التحدي الليبي أن اللعب لنادي الزمالك من أكبر أحلامه موضحًا  أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريبًا.

فهد المسماري: حلمي اللعب للزمالك وهذه تفاصيل المفاوضات مع التحدي الليبي

وأضاف المسماري خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".

وتابع "أحمد سليمان يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي".

واختتم: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائى والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادى التحدي".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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