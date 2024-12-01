نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من نجم ليبيا على مفاوضات الزمالك لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فهد المسماري لاعب التحدي الليبي أن اللعب لنادي الزمالك من أكبر أحلامه موضحًا أنه يتمنى ارتداء قميص الفارس الأبيض قريبًا.

فهد المسماري: حلمي اللعب للزمالك وهذه تفاصيل المفاوضات مع التحدي الليبي

وأضاف المسماري خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "لم أوقع على عقود انضمامي للزمالك حتى آلان ولكن المفاوضات تسير بشكل جيد".

وتابع "أحمد سليمان يقود مفاوضات الزمالك مع نادي التحدي الليبي".

واختتم: "نادي الزمالك يرغب فى ضمى بشكل نهائى والأمور متوقفة على الاتفاق مع نادى التحدي".