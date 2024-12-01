نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمال الشريف يكشف مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جمال الشريف: ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لأن يد المدافع لك تؤثر عليه، لذلك اتفق مع قرار حكم المباراة".

وأضاف: "يد مدافع البنك الأهلي لم تعطل ياسر إبراهيم عن لعب الكرة سواء بالشد أو الجذب".

واختتم حديثه قائلًا: "يد مدافع البنك الأهلي لم تضغف قدرة اللاعب ياسر إبراهيم على لعب الكرة".