الرياضة

جمال الشريف يكشف مدى أحقية الأهلي في ركلة جزاء أمام البنك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الخبير التحكيمي جمال الشريف، عن الحالات التحكيمية في والبنك الأهلي ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جمال الشريف: ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي

وقال جمال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "ياسر إبراهيم لا يستحق ركلة جزاء أمام البنك الأهلي لأن يد المدافع لك تؤثر عليه، لذلك اتفق مع قرار حكم المباراة".

وأضاف: "يد مدافع البنك الأهلي لم تعطل ياسر إبراهيم عن لعب الكرة سواء بالشد أو الجذب".

واختتم حديثه قائلًا: "يد مدافع البنك الأهلي لم تضغف قدرة اللاعب ياسر إبراهيم على لعب الكرة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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