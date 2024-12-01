نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد فاروق مديرًا فنيًا لمصر المقاصة بعد رحيل طارق حجاج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اعلن مسؤولو نادى مصر للمقاصة اخد أندية المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' عن إتمام التعاقد مع سعد فاروق، ليتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لطارق حجاج الذي اعتذر عن عدم استكماله إدارة الفريق الفنية.

تم توقيع العقود اليوم، مع سعد فاروق، في حضور وليد هويدي المشرف العام على الكرة وعبدالله درويش.

تأتي هذه الخطوة بدعم كامل من إدارة النادي ممثلة في وليد هويدي وعبدالله درويش لتحقيق الاستقرار الفني للفريق وعوده الفريق للمسار الصحيح.

ومن المقرر أن يختار سعد فاروق، الجهاز الفني المساعد الذي يتناسب مع رؤيته وطموحاته للفريق خلال المرحلة القادمة.

يذكر ان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة قبل استقالة المدير الفني السابق للفريق الكابتن طارق حجاج.

وحرصت إدارة النادي على توجيه خالص الشكر والتقدير للكابتن طارق حجاج على الجهد الكبير الذي بذل من جانبه طوال المرحلة السابقة.



ويحتل مصر للمقاصة المركز الثالث برصيد 15 نقطة.