نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برباعية.. إينتراخت فرانكفورت يكتسح هايدنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة اينتراخت فرانكفورت أمام نظيره هايدنهايم وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري الألماني.

واستطاع اينتراخت بمشاركة عمر مرموش الفوز برباعية دون رد.



أحداث المباراة

افتتح عمر مرموش تسجيل الأهداف في الدقيقة 22 من عمر المباراة ليضع فريقه في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول.

وأضاف مرموش هدف فريقه الثاني في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني وسط تألق كبير للمحترف المصري.

رحلة التألق العربي في المباراة استمرت بعد تسجيل فارس شايبي هدف المباراة الثالث في الدقيقة 49.

وأخيرا اختتم الأهداف هوغو إيكيتيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع في الشوط الثاني ليتفوق اينتراخت برباعية.

وبات اينتراخت على الوصافة برصيد 26 نقطة خلف بايرين ميونخ برصيد 30 نقطة بينما احتل هايدنهايم المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

