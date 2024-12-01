نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد هدف صلاح.. نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ليفربول من تحقيق الفوز أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

افتتح كودي جاكبو أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 12، بعد عرضية أرضية من محمد صلاح من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويس دياز، نفذها صلاح بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس ستيفان أورتيجا.