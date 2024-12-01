نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صلاح هدف وأسيست".. ليفربول يهزم مانشستر سيتي بثنائية ويبتعد بصدارة البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوزًا غاليًا أمام نظيره مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ13 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

منع القائم الأيسر للمرمى الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 11، بعد رأسية من فيرجيل فان دايك من داخل منطقة الجزاء.

وتمكن كودي جاكبو من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 12، بعد عرضية أرضية من محمد صلاح من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، قابلها جاكبو بتسديدة مباشرة من على القائم الثاني، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأهدر محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 56 انفرادًا تامًا بمرمى مانشستر سيتي، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بشكل قريب أعلى العارضة.

ونجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويس دياز، نفذها صلاح بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أورتيجا.

ترتيب فريقي ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل السيتيزن المركز الخامس برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين وخسارة أربع مواجهات.

