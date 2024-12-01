نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صلاح يعزز تقدم ليفربول بهدف ثانٍ ضد مانشستر سيتي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سجل محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.
وجاء الهدف في الدقيقة 78 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها لويس دياز، نفذها محمد صلاح بتسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس أورتيجا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح الريدز.
وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-
التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
معدل الترميز: 27500.
جودة العرض: HD.