نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتجاوز خيتافي ويضيق الخناق على برشلونة في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على ضيفه فريق خيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الليجا لهذه النسخة.

وفاز ريال مدريد على حساب فريق خيتافي بهدفين دون رد في مشوار منافسات الدوري الإسباني لهذه النسخة.

وسجل جود بيلينجهام أولى أهداف ريال مدريد من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 30 من عمر اللقاء.

وعزز كيليان مبابي بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر المباراة.

وتم إلغاء ضربة جزاء لصالح مبابي في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة.

واحتسب حكم اللقاء خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا فوز الملكي بهدفين دون رد.

وبهذا الفوز يرفع ريال مدريد رصيده إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة وتجمد رصيد خيتافي عند النقطة 13 في المركز السابع عشر.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، روديجر، فران جارسيا

الوسط: سيبايوس، فالفيردي، بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو، براهيم دياز، كيليان مبابي

