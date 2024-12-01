نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. مشاهدة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لحظة بلحظة.. ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. صلاح أساسي