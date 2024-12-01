نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر LiverPool.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوجه الأنظار اليوم، الأحد، إلى ملعب "أنفيلد" حيث يستضيف ليفربول منافسه مانشستر سيتي في إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة يتوقع أن تشهد إثارة كبيرة بين فريقين ينافسان على قمة المسابقة.

ترتيب الفريقين في الدوري:

ليفربول: في المركز الأول برصيد 31 نقطة من 12 مباراة (10 انتصارات، 1 تعادل، 1 خسارة).

في المركز الأول برصيد 31 نقطة من 12 مباراة (10 انتصارات، 1 تعادل، 1 خسارة). مانشستر سيتي: في المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة (7 انتصارات، 2 تعادل، 3 خسائر).

تفاصيل المباراة:

الملعب: ملعب "أنفيلد"

ملعب "أنفيلد" الموعد: الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية

الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت السعودية القناة الناقلة: Bein Sports HD1

تشكيل ليفربول المتوقع:

حارس المرمى: كيلهير

كيلهير الدفاع: فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، أرنولد

فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبرتسون، أرنولد الوسط: أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونس

أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي، كورتيس جونس الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حارس المرمى: إيديرسون مورايش

إيديرسون مورايش الدفاع: ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول

ريكو لويس، مانويل أكانجي، ناثان أكي، يوشكو جفارديول الوسط: إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز

إلكاي جوندوجان، بيرناردو سيلفا، ماتيوس نونيز الهجوم: فيل فودين، سافيو، إيرلينج هالاند

تردد القناة الناقلة:

Bein Sports HD1 التردد: 11546 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تابعوا مباراة ليفربول ومانشستر سيتي لحظة بلحظة مع تفاصيل دقيقة عن كل حدث حتى النهاية.