المنتخب العماني للكاراتيه يحصد 6 ميداليات فـي بطولة غرب آسيا بالشارقة

حقق المنتخب العماني للكاراتيه إنجازًا مميزًا بحصوله على 6 ميداليات متنوعة في النسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا للناشئين والشباب وتحت 21 سنة والكبار، التي أُقيمت بالصالة الرياضية لنادي الشارقة الرياضي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 29 و30 نوفمبر 2024. شارك في البطولة نحو 500 لاعب ولاعبة يمثلون 10 دول، في أجواء تنافسية رياضية رفيعة المستوى. جاءت حصيلة المنتخب العماني بـ 4 ميداليات فضية و2 برونزية، حيث حقق الميداليات الفضية كلٌ شريفة الشبيبة وإدريس البطراني وليث البرواني واليقظان العبدلي فيما توج بالميداليات البرونزية مختار العمري ومحمد الشبيبي وعلى هامش البطولة، نُظمت دورة الحكام الآسيوية التي تناولت شرح قانون الكاتا والكوميتيه، إلى جانب اختبارات الترقية للحصول على شارة قاضي (B) خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024. شارك في الدورة عدد من الحكام المنتسبين للجنة العمانية للكاراتيه، واجتازوا الاختبارات بنجاح منذر بلال حسن وعادل بن سالم الهنائي ومحمد بن خليفة الهنائي ومحمد بن عبدالله المحروقي وعلي بن مشتاق اللواتي والمنذر بن محمد العلوي وزلفى الكندية وأحمد الباليدي و سميرة نجفي وعلي رضا كما جدد الحكام سليمان بن خليفة الهنائي، يوسف بن مسلم السيابي، وهلال بن محمد العبدلي شاراتهم التحكيمية في الكاتا والكوميتيه، فيما اجتاز المدرب باسل بن عبدالنبي البلوشي دورة المدربين الآسيوية في الكوميتيه بنجاح.

وشهد حفل افتتاح البطولة حضور رئيس اللجنة العمانية للكاراتيه، سعادة سالم بن حمد المحروقي، مما منح دفعة معنوية كبيرة للاعبين والمدربين والحكام، وحفزهم على تحقيق المزيد من النجاحات ورفع مستوى رياضة الكاراتيه في سلطنة عمان.هذا الإنجاز يعكس التزام اللجنة العمانية للكاراتيه بتطوير الكفاءات الرياضية والتحكيمية، ويؤكد عزمها على تحقيق المزيد من النجاحات في المحافل الإقليمية والدولية.