اسطبل البهجة يتوج للمرة الثانية على التوالي بلقب سباق كأس العيد الوطني ببركاء

فـي سباق القدرة والتحمل لمسافة 100كم

تصوير ـ راشد الطوقي :



للسنة الثانية على التوالي يتوج اسطبل البهجة بلقب كأس العيد الوطني للقدرة والتحمل المحلي لمسافة 100كم لهذا الموسم 2024/‏‏2025م بتنظيم الاتحاد العماني للفروسية والسباق وذلك بعد تحقيقه المركز الأول بواسطة الفرس جميلة جرلان وفارسها عادل بن موسى البلوشي لمالكه عادل بن سرحان البلوشي ومدربها محمد بن حسن البلوشي وخطفت الميدالية الذهبية، أما المركز الثاني والميدالية الفضية وكان للحصان آر بي مجك مان وفارسه محمود بن عبدالرحيم البلوشي لمالكه أحمد بن صالح البلوشي ومدربه عبدالله بن خليفة العزيزي ، والمركز الثالث والميدالية البرونزية ذهب للحصان آرشي بالد وفارسه مؤيد بن سعيد البلوشي لمالكه منذر بن تغلب البرواني ومدربه سعيد بن سالم البلوشي، حيث احتضنت السباق قرية المحامد للقدرة والتحمل بسيح المحامد بولاية بركاء، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم ، حيث وصل عدد المشاركين الى 55 خيلا في السباق المحلي لمسافة 100 كم ، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة عصرا، كما اشتملت المسابقة على سباق 40كم تأهيلي و80كم تأهيلي.

منافسة وقوية

وقد شهد السباق منافسة قوية جدا حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، حيث دخلت المنافسة 59 خيلا وتمكنت من اجتياز مراحل السباق الثلاث عدد من الخيول.

نتائج السباق 100كم

شهد السباق منافسة رائعة بين المشاركين حيث تمكن عدد من الخيول من الوصول الى خط النهاية من أصل 59 خيلا، وقد توجت باللقب الفرس جميلة جرلان وفارسها عادل بن موسى البلوشي لمالكه عادل بن سرحان البلوشي ومدربها محمد بن حسن البلوشي وخطفت الميدالية الذهبية، أما المركز الثاني والميدالية الفضية فكان للحصان آر بي مجك مان وفارسه محمود بن عبدالرحيم البلوشي لمالكه أحمد بن صالح البلوشي ومدربه عبدالله بن خليفة العزيزي ، والمركز الثالث والميدالية البرونزية ذهب للحصان آرشي بالد وفارسه مؤيد بن سعيد البلوشي لمالكه منذر بن تغلب البرواني ومدربه سعيد بن سالم البلوشي.

شروط عامة

وقد وضع الاتحاد شروط عامة للمشاركة في هذه المسابقة الدولية لمسافة 100 كم وهي ويجب أن لا يقل عمر الخيل عن (٦) سنوات، وان يكون الخيل مسجلا لدى الاتحاد العُماني للفروسية وانطلق السباق في تمام الساعة السادسة والربع صباحا واشتمل السباق على ثلاث مراحل المرحلة الأولى أعطيت اللون الابيض لمسافة 40 كم والمرحلة الثانية أعطيت اللون الأصفر لمسافة 35 كم والمرحلة الثالثة واعطيت اللون الأحمر لمسافة 25كم ونبض القلب 64 نبضة في الدقيقة والسرعة الأدنى 14 كم في الساعة .

جوائز قيمة

رصد الاتحاد العماني للفروسية جوائز نقدية قيمة لهذا السباق وذلك تشجيعا للمشاركين في هذه الرياضة، خصوصا وانه يحمل اسم العيد الوطني الرابع والخمسون المجيد.

80 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 80كم انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا شارك فيها عدد 7 خيول وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد من الخيول ، حيث اشتملت المسابقة على مرحلتين، المرحلة الأولى والثانية لمسافة 40كم واعطيتا اللون الأبيض والحد الأدنى للسرعة 12كم/‏‏ساعة والحد الاعلى للسرعة 16كم/‏‏ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/‏‏دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

40 كم تأهيلية

المسابقة التأهيلية لمسافة 40كم انطلقت في تمام الساعة السادسة والنصف صباحا وشارك فيها عدد 11 خيلا وتمكنت من اجتياز المسابقة بنجاح عدد من الخيول ، حيث اشتملت المسابقة على مرحلة واحدة لمسافة 40كم واعطيت اللون الابيض، والحد الأدنى للسرعة 12كم/‏‏ساعة والحد الأعلى للسرعة 16كم/‏‏ساعة والحد الاعلى لمعدل نبضات القلب 56 نبضة/‏‏دقيقة، كما حدد عمر الجواد بعمر خمس سنوات.

التتويج والختام

وفي ختام المنافسات قام السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق راعي السباق بتتويج أبطال السباق والحاصلين على المراكز الأولى بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.