15ديسمبر.. انطلاق فعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي العاشر بعبري

بمشاركة واسعة محلية وخليجية

عبري ـ من سعيد الغافري:

تنطلق صباح يوم الأحد الخامس عشر من ديسمبر الحالي بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري بمحافظة الظاهرة أشواط وفعاليات مهرجان حمراء الدروع للإبل والموروث الشعبي العاشر بعبري، برعاية سعادة باسل بن احمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة وبمشاركة واسعة محلية وخليجية ويستمر حتى 21 من الشهر نفسه، وقد رصدت اللجنة المنظمة للمهرجان جوائز مادية وعينية قيمة للفائزين في أشواطه والمسابقات التي تقام طيلة أيامه، وقال الشيخ حمد بن مطر بن محمد الدرعي رئيس المهرجان في البداية نتقدم بجزيل الشكر والعرفان للمقام السامي لجلالة السلطان المعظم على رعايته السامية والكريمة والاهتمام الذي يوليه لهذه الرياضة التراثية من اجل المحافظة على الموروثات العريقة والسمت العماني الأصيل، و أتوجه بالشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومكتب سعادة محافظ الظاهرة ومكتب نائب والي عبري بنيابه حمراء الدروع وقيادة شرطة عمان السلطانية بالظاهرة والاتحاد العماني لسباقات الهجن وبلدية الظاهرة والمديرية العامة للثروة الزراعية والحيوانية وموارد المياه بالظاهرة على التعاون المثمر والجهود البناءة لانجاح فعاليات المهرجان وسوف ينطلق المهرجان باذن الله تعالى هذا العام بحلة جديدة وفعاليات متنوعة وقد اكمل عشر سنوات منذ انطلاقته بعد ان حقق شهرة واسعة ومشاركات متميزة من برامج وفعاليات صاحبته طيلة السنوات الماضية وعن فعاليات المهرجان يقول المهرجان سوف يشمل هذا العام 48شوطا للمزاينة مقسمة بين الفطايم والحجايج واللقايا والثنايا والحول والزمول واشواط للسباق تشمل اقامة 22 شوطا مخصصة للفطايم والحجايج وركض العرضة للفطايم والحجايج ومن المؤمل ان يشهد مشاركة اكثر من ثلاثة الاف راس من الإبل من مختلف ولايات سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي موزعة على المزاينة والسباق وركض العرضة ويسبق انطلاقة المهرجان يوم السبت 14 ديسمبر اقامة سباق للفطايم مفتوح لابناء سلطنة عمان بميدان حمراء الدروع لسباقات الهجن العربية الأصيلة بواقع فترتين صباحية ومسائية

بدوره قال هلال بن عبدالله بن سليم الجساسي رئيس لجنة التنسيق والمتابعة امين سر المهرجان: يصاحب المهرجان طيلة أيامه اقامة فعاليات وامسيات فنية يحييها كوكبة من الفنانين والشعراء والفرق الفنية الحماسية و فن البرعة الذي تشتهر به محافظة ظفار وفنون شعبية مغناة ومسابقات لليولة للصغار والكبار وقرية تراثية تضم عرض العديد من المشغولات والحرف والصناعات المحلية والمنتجات الأسرية والمأكولات الشعبية ومعرض للتمور العمانية وقد تم تشكيل عدة لجان لانجاح فعاليات المهرجان ويرعى معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الحفل الختامي لفعاليات المهرجان صباح يوم السبت الموافق 21 ديسمبر الجاري.