لجنة التسويق والإعلام باتحاد اليد تضع العديد من الأهداف والبرامج لتسويق مسابقات الموسم

وضعت لجنة التسويق والإعلام بالاتحاد العماني لكرة اليد العديد من الأهداف والبرامج التسويقة من أجل تسويق الأنشطة والبرامج التي ينظمها الاتحاد في الموسم الرياضي 2024/‏‏2025م والمتمثلة في دوري الدرجتين الأولى والثانية ومسابقة درع الوزارة ودوري الشواطئ للناشئين والعموم والدوري النسائي بالاضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية وعن أهداف اللجنة وخطتها قال إياد بن سالم الشنفري عضو مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد رئيس لجنة التسويق والإعلام بان لجنة التسويق والإعلام بدأت في وضع أولى الخطوات نحو تسويق مسابقات الاتحاد والتي نسعى من خلالها إلى ايجاد مصادر دخل بدلا عن الاعتماد الكلي على الدعم المقدم له من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب نظرا بأن المرحلة القادمة تتطلب منا جهودا كبيرة لتعزيز استدامة مالية للاتحاد وزيادة التفاعل المجتمعي في البرامج والأنشطة حيث تشمل خطط اللجنة إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الراعية وتحسين التجربة الجماهيرية بالاضافة الى تسويق البطولات والأنشطة المختلفة التي ينظمها ويشارك فيها الاتحاد كما تسعى اللجنة إلى ابراز هوية الاتحاد محليًا ودوليًا بما ينعكس إيجابًا على نمو كرة اليد العمانية.

توفير رعاية

وقال الشنفري : ان لدى اللجنة خطة تقوم حاليا بدراستها حول إمكانية توفير وايجاد رعاية لمنافسات دوري الدرجة الأولى أوالثانية حيث سيتم تقديم عروض متكاملة للرعاة المهتمين وتشمل حقوق التسويق والعلامة التجارية مؤكدا بان الحضور الجماهيري يعد اهم عوامل النجاح اي مسابقة ولذلك لم تغفل اللجنة عن هذا الجانب المهم لتحسين تجربة الحضور الجماهيري لمتابعة مباريات الدوري حيث لدينا خطة على تنظيم فعاليات وانشطة متنوعة تساهم في استقطاب الجماهير.

وجهة رياضية

وأكد إياد الشنفري لقد تم وضع خطة لتسويق مشاركات المنتخبات الوطنية حيث تشمل هذه الخطة ابراز وتقديم المنتخبات كواجهة رياضية مشرّفة من خلال حملات إعلامية تُبرز قصص النجاح والأهداف الوطنية من ما يعزز ويساهم في استقطاب الدعم لها في مشاركاتها الخارجية .

برامج تسويقية

واضاف الشنفري بان الأنشطة النسائية جزء أساسي من رؤية الاتحاد ويتم العمل حاليا على تعزيز دورها من خلال التعاون مع الشركات الراعية التي تهتم بالرياضة النسائية وتشمل الجهود تنظيم فعاليات رياضية تُبرز إنجازات الفرق النسائية بالإضافة إلى تقديم برامج تسويقية مبتكرة تزيد من الوعي والمشاركة المجتمعية.

دليل متكامل

وقال رئيس لجنة التسويق والإعلام نعمل حاليا على إعداد دليل تسويقي متكامل يُغطي جميع أنشطة الاتحاد يتضمن الأهداف والشرائح المستهدفة والفرص التسويقية والحوافز المقدمة للرعاة وهذا الدليل يشكل أداة مرجعية لتوحيد الرسائل التسويقية وضمان وضوح الرؤية للشركاء المحتملين كما تدرس اللجنة التعاون مع احدى شركات تسويقه متخصصة تمتلك الخبرة والمعرفة اللازمة بهدف الاستفادة منها لقيام بتسويق الانشطة مع مؤسسات القطاع الخاص المختلفة من اجل تعزيز العوائد المالية والإعلامية لأنشطة الاتحاد مؤكدا بان اللجنة تعتمد على نهج عملي وشامل لضمان نجاح عملها التسويقي لتعزيز مكانة الاتحاد رياضيًا واقتصاديًا.