عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ليفربول في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من البريميرليج.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، ناثان آكي.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، ريكو لويس، ماتيوس نونيز.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، فيل فودين، برناردو سيلفا

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

