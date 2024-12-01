نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يفجر مفاجأة: بيرسي تاو يُرحب بالانتقال للزمالك بنصف راتبه مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لا يُمانع الانتقال لنادي الزمالك حال رحيله عن الأحمر.

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: بيرسي تاو يتقاضى في الأهلي مليون و200 ألف دولار ولن يُجدد مع الأهلي والأهلي يتمنى رحيله في يناير لاستقطاب لاعب أجنبي.

وتابع رمزي: عُرض على الزمالك ضم بيرسي تاو بنصف راتبه مع الأهلي أي نحو 600 ألف دولار، وعُرض عليه 400 ألف دولار من فرق جنوب إفريقيا، لذلك سيكون مرحبًا بالانتقال لنادي الزمالك.

واختتم كريم رمزي، أن الزمالك يرحب بضم بيرسي تاو مبدئيًا واللاعب مرحب، لكن قرار جوزيه جوميز سيكون الفيصل حال أصبح اللاعب حرا ورحل عن الأهلي.

