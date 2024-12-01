نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الحميد بسيوني يكشف سر الفوز على الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عبد الحميد بسيوني المدير الفني لنادي طلائع الجيش، عن فوز فريقه على نظيره الاتحاد السكندري بهدف قاتل في رابع جولات الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحميد بسيوني، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: قدمنا جهدا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وخضنا مباريات أمام فرق كبيرة، وأشكر الله على النتائج المحققة حتى الآن.

وتابع بسيوني: بدأنا الدوري أمام فريق مميز مثل المصري، وخسرنا اللقاء رغم الكفاح بعد طرد إسلام محارب، بعدها حققنا فوزين وتعادل أمام سموحة وغزل المحلة والاتحاد

وأكمل المدير الفني لطلائع الجيش: لاعبو الفريق يقدمون مردودا على أعلى مستوى، وأقوم بدراسة كاملة للفرق التي نواجهها، حتى نغلق مفاتيح لعبها، والنتائج نتيجة جهد وتعب كبير.

واختتم عبد الحميد بسيوني: حاولت غلق مفاتيح اللعب على بابا فاسيليو المدير الفني الذي يُجيد التحضير من الخلف، وفي النهاية أشكر الله على التوفيق، وأتمنى استمرار النتائج المميزة.

