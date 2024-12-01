انت الأن تتابع خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد» معقل الأول، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمه الجاري 2024-2025.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي
ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:
- حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.
- خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فان دايك - روبرتسون.
- خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز.
- خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.
موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
- وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، في تمام السادسة مساء بتوقيت مصر.
- موقف الفريقين في الدوري الإنجليزي
- ويتصدر نادي ليفربول جدول ترتيب مسابقة البريميرليج هذا الموسم 2025/2024 برصيد 31 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز الرابع بـ23 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.