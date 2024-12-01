تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري

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رياض - احمد صلاح - يضرب فريق ليفربول موعدًا مع نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، على ملعب «آنفيلد» معقل الأول، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسمه الجاري 2024-2025.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي آرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، مباراة مانشستر سيتي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - داروين نونيز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي