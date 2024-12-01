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أحمد جودة - القاهرة - دوري نايل.. النادي الأهلي والبنك الأهلي

عاجل.. تشكيل الأهلي لمباراة البنك الأهلي وغيابات بالجملة بصفوف المارد الأحمر.

أعلن المدير الفني للنادي الأهلي السويسري مارسيل كولر عن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري نايل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام، بقيادة الحكم محمد الحنفي، ويتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

الأهلي - البنك الأهلي

ويشهد تشكيل الفريق تعديلات بالجملة عن اللقاء الماضي، حيث يغيب عن اللقاء محمد الشناوي للراحة، وطاهر محمد طاهر للإيقاف، وإمام عاشور لإسباب فنية، وعدد من اللاعبين المصابين، وجاء تشكيل الفريق كالآتي:-

حارسة المرمي :- مصطفي شوبير.

خط الدفاع :- يحيى عطية الله - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط :- مروان عطية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم :- حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:-

حارسة المرمي:- حمزة علاء.

خط الدفاع:- عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - أكرم توفيق - كريم الدبيس.

خط الوسط:- رضا سليم - عمر الساعي.

خط الهجوم:- سمير محمد.

ويحتل النادي الأهلي المركز الأول برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة بعد الخساره في مباراتين والتعادل في مباراة.