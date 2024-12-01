ليكيب: العلاقات متوترة بين لويس انريكي ونجم الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - أشارت صحيفة" ليكيب" الفرنسية عن توتر العلاقة بين عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان ولويس إنريكي المدير الفني للفريق.

ليكيب: العلاقات متوترة بين لويس إنريكي ونجم الفريق

وكشفت الصحيفة أنه هناك حالة من التوتر بين الثنائي خلال الأسابيع الماضية، وقد تعرض ديمبيلي للطرد ضد باريس سان جيرمان زاد من توترها أكثر.

وقد تعرض باريس سان جيرمان للخسارة أمام بايرن ميونخ ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، وخلالها تعرض ديمبيلي للطرد ببطاقة حمراء.

ولم يتواجد اللاعب في التشكيل الأساسي للفريق خلال مباراة أمس السبت والتي انتهت بالتعادل مع نانت بهدف لكل فريق.

وظهر اللاعب ا خلال الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان في 16 مواجهة وخلالها أحرز 5 أهداف وصنع 7.

ويملك باريس سان جيرمان 33 نقطة ويتواجد قي صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي بفارق 7 نقاط عن موناكو الذي يلعب اليوم ضد مارسيليا.

