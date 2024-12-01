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أحمد جودة - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية للفريق الاسباني برشلونة عودة رونالد أراوخو مدافع الفريق اليوم.

تدريبات برشلونة تشهد عودة مدافع الفريق

وقد تعرض أراوخو لإصابة بشهر يوليو الماضي خلال مشاركته مع أوروجواي في كوبا أمريكا وخضع لعملية جراحية.



وتواجد اللاعب خلال التدريبات الجماعية وظل طوال الوقت لأول مرة وأصبح جاهز طبيا للمشاركة في المباريات من جديد.

وبهذه المشاركة تعني أن أراوخو أصبح قريبا من دخول قائمة الفريق والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي سواء في المباراة المقبلة ضد مايوركا.

وكان أصيب اللاعب أثناء بطولة كوبا أمريكا 2024 في الصيف في وتر العضلات الخلفية للفخذ الأيمن وخضع لجراحة.

وظهر اللاعب خلال 150 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5، وتوج بلقب الدوري الإسباني ولقب كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر.

