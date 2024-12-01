بيب جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي.. تفاصيل نارية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي موعد رحيله عن الفريق في مفاجأة صادمة إلى الجماهير، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

يلتقي فريق مانشستر سيتي مع فريق ليفربول اليوم الأول من ديسمبر الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة في الجولة الخامسة عشرة.

خسر مانشستر سيتي الجولة السابقة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة أربعة أهداف دون رد، أما ليفربول تمكن من تحقيق فوز مهم على ساوثهامبتون، ليوسع الفارق بينهما كمركز اول ووصيف إلى ثمانية نقاط.

بيب جوارديولا يحدد موعد رحيله

قال بيب جوارديولا: "بعد الأنفيلد، لدينا ثلاثة أيام أخرى، يوم آخر، آخر، حتى النهاية".

وأضاف: "في اللحظة المناسبة، سيتخذ النادي، وأنا أولًا، القرار الذي يتعين عليك اتخاذه للحفاظ على السيتي لسنوات عديدة قادمة. وأريد أن أكون هنا! لقد طلبت أن أكون هنا...".

كان مانشستر سيتي جدد عقد بيب جوارديولا لموسم اضافي منذ ايام قليلة، لكن الفريق يتعرض لسلسلة من النتائج السلبية حيث أنه لم يفز على صعيد دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي منذ شهر

