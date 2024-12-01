نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلى فى الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلى وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الأهلى فى الدوري

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع: محمد عبد الغنى،إسحاق يعقوبو، محمد بسيونى، سعيدو سيمبورى

خط الوسط: محمد فتحى، احمد ربيع، محمد إبراهيم، ياو أنور

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي:

احمد صبحى، سيرجى أكا، هشام صلاح، داو سيريل، مصطفى عبد الرحيم، احمد مدبولى، سيد نيمار، محمود الجزار، جريندو.

