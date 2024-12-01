تشكيل مانشستر سيتي أمام ليفربول في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيواجه ليفربول في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ينزل السيتي ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الريدز، مساء اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جفارديول- ناثان آكي- مانويل أكانجي- ريكو لويس.

وسط الملعب: إلكاي جوندوجان- ماتيوس نونيز- بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليش- آرلينج هالاند- فيل فودين.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يتواجد مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.